Bu bölgede iletişim kurmak yürek istiyor: Direğe çıkmayan telefonla konuşamıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Aliçeri Mahallesi Maskarlar Mezrası'nda yaşayan vatandaşlar, teknoloji çağında oldukça ilkel ve tehlikeli bir yöntemle iletişim kurmaya çalışıyor.

Deprem felaketinin ardından bölgedeki cep telefonu şebekelerinin büyük oranda kullanılamaz hale gelmesi, mahalle sakinlerini zorlu bir yaşam mücadelesine itti.

Bölge halkı, en basit iletişim ihtiyaçlarını karşılamakta bile büyük güçlük çektiklerini belirtiyor.

Acil durumlarda dahi dış dünya ile bağ kuramayan vatandaşlar, telefon sinyali alabilmek için elektrik direklerine tırmanmak ya da bölgedeki yüksek noktalara çıkmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

"300 metre uzaktaki istasyon çözüm olmadı"

Yaşanan mağduriyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Aliseydi Maskar, bölgeye yakın mesafede bulunan baz istasyonunun yetersiz kaldığını vurguladı. Maskar, yaşadıkları durumu İHA’ya şu sözlerle anlattı:

"Depremden sonra telefonlarımız burada hiçbir şekilde çekmiyor. Konuşabilmek için direklere ya da yüksek yerlere çıkıyoruz. Nereye müracaat ettiysek bir sonuç alamadık. Yaklaşık 300 metre mesafede bir verici kuruldu ama sadece bir evi çekiyor. Köyün tamamına hizmet vermesi için yer tahsis edildi ama beklenen faydayı sağlamadı".

Hayati tehlikesi var

İletişim kurabilmek için başvurdukları bu yöntemin hayati tehlike yarattığının altını çizen Maskar, "Elektrik direğine çıkarak konuşuyoruz. Bu da hayatımızı tehlikeye atıyor. Herkes direğe çıkamıyor, çıkanlar da büyük risk alıyor" dedi.

Yetkililere seslenen mahalle sakinleri, bölgeye ek bir verici kurulmasını veya mevcut baz istasyonunun kapasitesinin acilen güçlendirilmesini talep ediyor.