Bu köyde kimse sigara içmiyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı.

"6 YIL ÖNCE SİGARAYI BIRAKMA KARARI ALDIK"

Sigarayı bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor. Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık." dedi.