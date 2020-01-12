taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Bu köyde kimse sigara içmiyor

Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

DHA | 12.01.2020 - 16:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı.

Bu köyde kimse sigara içmiyor

"6 YIL ÖNCE SİGARAYI BIRAKMA KARARI ALDIK"

Sigarayı bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor. Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık." dedi.

Bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyor

İlginizi Çekebilir
Kitap sayfalarından gelinlik dikkat çekti
Muğla’da ‘Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.
Palandöken'in zirvesine şehitlere saygı duruşu
"Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi
Germencik ilçesinde düzenlenen 72. Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı
Hazar Gölü manzarasına sahip Hazarbaba Kayak Merkezine hafta sonu dolayısıyla ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

358
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

139
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

426
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

46
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

82
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

106
Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

Sevim Dağdelen, Almanya'da Türk okullarına karşı

601
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir