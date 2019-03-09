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Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehirleri CHP'nin kazanacağını söylemesi üzerine kahkahalar atan Buket Aydın, sosyal medyada hedef oldu.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 11:51..
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Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi oldukça iddialı.

Kanal D'de Buket Aydın'ın canlı yayın konuğu olan CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi.

"BEN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM"

"Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size" diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın'a kahkaha üzerine kahkaha attırdı.

CHP Lideri'nin seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, sosyal medyada muhaliflerin hedefi haline geldi.

Aydın'ın bu tavrından rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları hakarete varacak ifadelere kullandı.

Sözcü gazetesi de Buket Aydın'ın kahkahalarını "Tepki çeken kahkahalar" şeklinde okuyucularına duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iddiası güldürdü VİDEO

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

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