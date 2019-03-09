Buket Aydın'ın kahkahaları CHP'lileri kızdırdı

Ajax'a 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Real'den PSG'ye tarihin en yüksek transfer teklifi

CHP, İP ve Saadet ile yaptığı ittifaktan güven kazanan HDP'li milletvekilleri operasyon düzenleyen polislere saldırmaya kalktı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 şahıs yakalandı.

Abu Dabi'den Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagajında 23 adet nadir bulunan yılan derisi ele geçirildi. Derilere kaçakçılık ekipleri el koydu

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Çinli üretici Huawei, 10,7 inçlik bir tablet geliştiriyor.

Huawei yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

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En ciddi ve en komik font: Comis Sans & Times New Roman

Bazı fontlar güçlü, kendinden emin; bazıları ise hareketli, dinamik ve çocuksu ruh taşıyor.