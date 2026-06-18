Burası Van'ın Karadeniz’i: Görmek için insanlar akın ediyor

Van’ın Bahçesaray ilçesi, eşsiz doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle dolu.

İlçe sınırlarında yer alan bir mağaradan doğal yollarla yeryüzüne çıkan kaynak suyu, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen misafirlerin ilgi odağı oldu.

Kartpostallık manzaralar sunuyor

Dağların arasından büyük bir coşkuyla dökülen berrak su, çevresinde oluşturduğu doğal atmosferle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, serin bir nefes almak ve bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, kameralarını alarak bölgeye geliyor.

Ziyaretçiler, suyun hem sesiyle hem de doğal yapısıyla huzur verici bir ortam sunduğunu belirtiyor.

İHA’da yer alan habere göre, 20 yıldır bölgeye düzenli olarak geldiğini belirten Muhammed Türken, bu yıl yağışların bolluğu sayesinde suyun debisinin rekor seviyeye ulaştığını ifade ederek, "İlk defa suyun bu derecede yoğun olduğunu görüyorum, muazzam bir güzellik" dedi.

Tansu Sarısaç ise ilk kez geldiği bu güzellik karşısında hayranlığını gizleyemeyerek, "Herkesin bu güzelliği görmesini istiyorum" çağrısında bulundu.