Burdur-Ankara yolunda 'tatil dönüşü' trafiği

Bayram tatilinin son gününü beklemeden evlerine dönmek için yola çıkanlar, Burdur-Ankara D650 kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Antalya ve Fethiye yönünden gelip Ankara, İstanbul, İzmir yönüne gidenler kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyruklarına neden oldu.

POLİSLER TRAFİĞİN İLERLEMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ

Kavşaklarda önlem alan görevli polisler, trafiğin akıcı ilerlemesi için çaba gösterdi.

Polis ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

45 BİNDEN FAZLA ARAÇ GEÇTİ

Kara yolundan sabah saatlerinden itibaren 45 binden fazla araç geçtiği öğrenildi.