Burdur'da 'Alkollü değilim ama şüpheliyim' dedi, alkollü çıktı

Burdur’da polis ekiplerinin rutin trafik uygulaması sırasında durdurulan bir sürücü, alkol kontrolünde beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. “Alkollü değilim, sadece kendimden şüpheliyim” diyen sürücünün yüksek promil alkollü olduğu belirlendi.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

Burdur–Fethiye kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında gece saatlerinde, kontroller sırasında 20 ADN 890 plakalı otomobil sürücüsü R.G., ekipler tarafından durduruldu.

Rutin denetim kapsamında sürücüden alkolmetreye üflemesi istendi.

“ALKOLLÜ DEĞİLİM” DEDİ, ÜFLEMEKTE DİRENDİ

Sürücü R.G., uzun süre alkolmetreye üflemek istemeyerek alkollü olmadığını ifade etti. Kendisine yönelik şüphe duyduğunu söyleyen sürücü, alkol almadığını savundu.

Ancak polis ekiplerinin ısrarlı kontrolü sonrası yapılan ölçüm, iddiaları tersine çevirdi.

1.29 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan test sonucunda sürücünün 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, yasal sınırın oldukça üzerinde yer aldı.

Tespitin ardından sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

EHLİYETE 6 AY EL KONULDU, PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü R.G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, kendisine 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ise yakınına teslim edildi.

SORUŞTURMA VE İŞLEM SÜRECİ

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili yasal sürecin standart prosedürler çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

Trafik ekipleri, alkollü araç kullanımının ciddi kazalara yol açabileceğini hatırlatarak denetimlerin devam edeceğini vurguladı.