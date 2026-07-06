Burdur'da kenevirleri sulayan şüpheli suçüstü yakalandı

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünün kayalık ve dağlık alanlarında jandarma ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir yetiştirdiği belirlenen Gökhan Y., ektiği kenevirleri suladığı sırada gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde ve kenevir ektiği değerlendirilen alanda yapılan aramalarda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler sökülerek muhafaza altına alınırken silahlara da el konuldu.

TUTUKLANDI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bucak Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan şüpheli, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.