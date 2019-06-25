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Burdur'da kız çocuğunu istismar eden 4 kişi tutuklandı

17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 4 şüpheli tutuklandı. Kız çocuğu ise koruma altına alındı.

DHA | 25.06.2019 - 08:56..
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Burdur’un Bucak ilçesinde yaklaşık 3 hafta önce 17 yaşındaki A.K. adlı kız çocuğunun eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K.’yi arama çalışması başlattı.

KAYIP BAŞVURUSUNDAN 3 GÜN SONRA EMNİYETE GELDİ

Kayıp başvurusundan 3 gün sonra A.K., Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. A.K., polise verdiği ifadede kendisine farklı günlerde 5 erkeğin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, B.A., S.K., İ.Ö. ve C.A. tutuklandı. A.K. ise korumaya alındı.

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