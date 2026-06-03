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Burdur'da köpeğine saldıran kediye tekme attı

Gölhisar ilçesinde bir şahsın sokakta köpeğini gezdirdiği sırada köpeğine saldıran kediye tekme attığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde dün kimliği belirsiz bir şahıs, köpeğini sokakta gezdirdiği sırada bir kedi köpeğine saldırdı.

Kedinin saldırısı sırasında küçük köpek, sahibinin arkasına doğru koştu.

KEDİYE TEKME ATTI

Köpeğin sahibi de sinirlenerek kediye tekme attı.

O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)