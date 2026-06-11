Burdur'da polis uygulamasını görünce aracını park etti: 1.24 promil alkollü çıktı

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Burdur'un Şeker Evler Mahallesi, Şeker Plajı Caddesi üzerinde ilginç anlar yaşandı.

Polis ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı.

UYGULAMAYI GÖRÜNCE ARACINI PARK ETTİ

Ekipleri gören A.G. idaresindeki otomobil, yol kenarına park edildi.

Sürücünün durumdan şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı.

"YAPTIĞIN ÇEKİMİ BİR YERDE PAYLAŞAMAZSIN"

Yapılan ölçümde sürücü A.G.'nin, 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü kontrol sırasında önce kendisini görüntüleyen gazeteciye dönerek, "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın." ifadelerini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM VAR"

Sürücü, daha sonra ise ülkede ifade özgürlüğünün bulunduğunu öne sürdü.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü sürücünün, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.