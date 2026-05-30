Burdur'da zincirleme kazada 3 kişi öldü
Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ 6 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Isparta-Antalya Kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)