Burdur'da zincirleme kazada 3 kişi öldü

Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ 6 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Isparta-Antalya Kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.