PSG Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı: Paris'teki kutlamalarda ortalık yine karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Avrupa futbolunun en prestijli kupasını üst üste ikinci kez kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan final karşılaşması, saha içindeki heyecanın yanı sıra Paris'te yaşanan kutlamalarla da gündeme geldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede kupanın sahibi penaltı atışları sonunda PSG oldu. Tarihi zaferin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce taraftar sokaklara akın ederek şampiyonluğu kutladı.

HAVAİ FİŞEKLER ATILDI, CADDELER ATEŞE VERİLDİ

Şehir genelinde havai fişek gösterileri ve coşkulu kutlamalar gece boyunca sürerken, bazı bölgelerde olaylar çıktı. Özellikle Şanzelize Caddesi çevresinde toplanan kalabalıklar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ajanslara yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandığı ve coplarla müdahalede bulunduğu görüldü. Bazı taraftarların güvenlik şeritlerini aşarak yola çıktığı, şehir merkezindeki çeşitli noktalarda ise barikatların ve en az bir aracın ateşe verildiği bildirildi. Yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fransız makamları, yaşanan olaylar nedeniyle şu ana kadar 79 kişinin tutuklandığını, 45 kişinin ise gözaltında bulunduğunu açıkladı.

MAÇ ÖNCESİ BARİKATLAR KURULMUŞTU

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris'te olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulanmıştı. Şehir merkezindeki lüks mağazalar, restoranlar ve birçok işletme, olası taşkınlık ve vandalizm olaylarına karşı vitrinlerini ahşap paneller ve metal bariyerlerle koruma altına aldı.

Özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, geçmiş yıllarda yaşanan kutlamalardaki olayları dikkate alarak önlem aldı.

Yetkililer de başkentin kritik noktalarına ek polis ekipleri konuşlandırdı.

GEÇMİŞ KUTLAMALARDA DA BENZER OLAYLAR YAŞANDI

PSG'nin daha önce Avrupa arenasında elde ettiği önemli başarıların ardından düzenlenen kutlamalarda da benzer olaylar yaşanmıştı. Takımın Bayern Münih karşısında aldığı galibiyet sonrasında Paris genelinde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verilmişti.