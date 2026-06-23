Burhanettin Duran: Aile mefhumu sistematik saldırılarla yıpratılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, aile kavramına küresel saldırılara dikkat çekmek amacıyla "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli” düzenledi.

Başkanlığın Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşma yaptı. Başkan Duran, aileyi hedef alan sistematik saldırıları vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre, aile içindeki güven ortamıdır. Ebeveynler olarak bize çok önemli görevler düşüyor.

"BAŞKANLIK OLARAK ÖNEMLİ GAYRETLER ORTAYA KOYUYORUZ"

İletişim Başkanlığı ve habitatı olarak çok önemli gayretler ortaya koyuyoruz. TRT'mizin güzide kanalları olan TRT Çocuk ve TRT Genç'le ailecek izlenebilecek temiz içeriklerin her geçen gün artmasını dikkatle takip ediyoruz. Aynı şekilde TRT Tabii platformumuzdaki içeriklerimiz de aile ve çocuk dostu olduğu malumunuzdur.

Bizler İletişim Başkanlığı olarak anlamlandırmak, alternatifler üretmek ve yeni yol göstermek noktasında üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getiriyoruz.

"ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ"

Siber zorbalık, dijital şiddet maalesef çocuklarımızı en güvende hissedecekleri yer olan evlerine kadar takip etmektedir. Dezenformasyonla mücadele ederken de buna dikkat çekiyoruz. Çocuklarımızın CİMER'e yaptığı şikayetleri hassasiyetle takip ediyoruz. Yine düzenlediğimiz eğitimler de çocuklarımızın dijital dünyayla bağını doğru yönetme konusunda rehberlik etmeye çalışmaktayız.

"İÇ İLETİŞİMİ KUVVETLİ AİLE, EN STRATEJİK GÜCÜMÜZ"

İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz bugün toplumumuzun en stratejik gücüdür. Kuşkusuz böyle bir aile yapısı, hem ülkemizi hem dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE AİLE YAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İçinde bulunduğumuz çağda aile mefhumu sistematik saldırılarla yıpratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aile yapımızı koruma ve güçlendirme noktasında önde gelen ülkelerden birisidir."