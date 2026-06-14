Burhanettin Duran: Dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, günümüzde içeriklerin çok kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabildiğini belirterek, bu hızın beraberinde yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayılma riskini de artırdığını ifade etti.

Her iddianın doğru, her paylaşımın gerçek olmadığını vurgulayan Duran, özellikle dijital dünyada bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığının en etkili savunma mekanizması olduğunu söyledi.

Açıklamasında "Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Duran, vatandaşları İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunu izlemeye ve yaymaya davet etti.

"KAYNAĞINI KONTROL ETMEDEN PAYLAŞMA"

Duran'ın paylaşımında yer verdiği kamu spotunda, sosyal medyada karşılaşılan her bilginin doğru kabul edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kamu spotunda şu ifadelere yer verildi:

“Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil doğrulukta. Etkileşime değil gerçeğe inan.”