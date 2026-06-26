Burhanettin Duran karne alan öğrencileri tebrik etti

18 milyon öğrencinin beklediği zaman geldi.

Yaz tatili başlıyor...

Bugün milyonlarca öğrenci, dönem sonu karnelerini aldı.

TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, karnelerini alan öğrenciler için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Burhanettin Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 Eğitim Öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakârlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman onların yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, verimli ve neşe dolu bir tatil geçirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş ve daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum."