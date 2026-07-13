Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz programına ilişkin paylaşım

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Hain darbe girişiminde kaybettiğimiz şehitlerin acısı hala ilk günkü gibi tüm Türkiye'de hissedilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu yıl düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl programına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM"

Burhanettin Duran açıklamasında, 15 Temmuz'un 10. yılında, İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti.

"SARSILMAZ BAĞIMIZIN GÜÇLÜ BİR NİŞANESİ OLACAK BU BÜYÜK BULUŞMAYA TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR"

Milletin, 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."