Burhanettin Duran'dan 'Babalar Günü' mesajı

21 Haziran Babalar Günü...

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu özel gün dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanının baba olduğun vurgulayan Duran, nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahibi de olduğunu söyledi.

"EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM"

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanı olan babalar; duruşlarıyla, öğütleriyle ve fedakârlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerindendir.



Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.



Başta evlat hasretini yüreğinde taşıyan şehit babalarımız olmak üzere, tüm babalarımıza sağlık ve huzur diliyor; ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle ve duayla yâd ediyorum.”