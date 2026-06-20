Burhanettin Duran'dan "Dünya Mülteciler Günü" paylaşımı

Her yıl, özellikle de çatışma ve savaş bölgelerinde milyonlarca insan yerinden ediliyor.

Zorunlu bir şekilde yerinden edilen bu insanlar, sığındıkları diğer ülkelerde mülteci konumunda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YÖNELTİLMİŞ BİR ÇAĞRIDIR"

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

“Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır.



Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır.”

"DAHA ADİL BİR DÜNYANIN İNŞASINA KATKI SUNMAYA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere, mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak, sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur.



Türkiye, tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.



20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum.”