Burhanettin Duran'dan yeni açılan Ankara Havalimanı'na ilişkin açıklama

Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

ANK koduyla hem ulusal hem uluslararası uçuşlara açık olacak olan havalimanına ilk inişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yaptı.

Törende kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı, önemli mesajlar verdi.

"BU ÖNEMLİ SENENİN HAKKINI VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin küresel siyasetteki gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok uluslararası zirveye ev sahipliği yapılacağını hatırlatarak "Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

BURHANETTİN DURAN AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açılışa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Projenin öneminden bahseden Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ANKARA KÜRESEL ÖLÇEKTE DAHA GÖRÜNÜR BİR KONUMA YÜKSELDİ"

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Ankara’nın büyüyen yapısıyla birlikte ulaşım altyapısının da aynı hızda yenilenmesinin bir ihtiyaç hâline geldiğine dikkat çekti.



Başkent’in sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda diplomasi ve ekonomi trafiğinin yoğunlaştığı bir şehir hâline geldiğini vurguladı.



Önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası programa ev sahipliği yapılacak olması, Ankara’nın küresel ölçekte daha görünür bir konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır.”

"MODERN VE YÜKSEK KAPASİTELİ BİR YAPI"

“Esenboğa Havalimanı’nın yıllar içinde geldiği nokta, yolcu artışıyla birlikte yeni yatırımları zorunlu kılmış durumdadır.



Yeni pistler, apronlar ve bağlantı yollarıyla kapasitesi güçlendirilmiş Ankara Havalimanı’yla birlikte hem hava trafiğinin hem de şehir içi ulaşımın daha rahat bir akışa kavuşması hedeflenmektedir.



Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla havalimanı daha modern ve yüksek kapasiteli bir yapıya kavuştu.”

"ULAŞIM YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK YENİ BİR HAT"

“Geniş gövdeli uçaklara ve resmî uçuşlara uygun altyapı oluşturulurken, Devlet Konukevi ve teknik donanım da bu dönüşümün parçası hâline geldi.



Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları, Ankara’nın ulaşım yükünü hafifletecek yeni bir hat oluşturmaktadır.



Özellikle yoğun dönemlerde şehrin trafiğine nefes aldıracak bir düzen kurulmuş durumda.”

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açıklamasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Duran, "Bu düşüncelerle, Ankara Havalimanı’nın, Başkent Havacılık Köprüsü’nün ve Bağlantı Yollarının Ankara'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.