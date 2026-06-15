Avustralya'yla ilgili maçtan önce yapılan analiz gündem oldu

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi.

24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN ÖNCE YAPTIĞI TESPİTLER BİR BİR ÇIKTI

D-Smart ekranlarında yayınlanan “Kupa Günlüğü” programında konuşan Spor Yorumcusu Semih Sezerli’nin karşılaşma öncesi yaptığı tespitler, maçın gidişatıyla büyük ölçüde örtüştü.

Serezli'nin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"DERİNE DOĞRU YASLANACAKLAR"

İşte o analiz...

“Socceroos kültürünün getirdiği savaşçı ruhla birbirine çok yakın bir grup çıkacak. Derine doğru yaslanacaklar. Burada amaç, ana soru şu bence: Kapalı savunmayı nasıl açarız? Örnek Romanya maçı, örnek Kosova maçı... Ve şöyle bir handikap var bizim adımıza onu söyleyelim, bu savunma hattı kule.”

"TAM TERSİNİ YAPACAĞIZ"

“Harry Souttar 1.98 boyunda. Cameron Burgess 1.94 boyunda. Circati, en kısası bile 1.90 boyunda. Yani yüksek kule hattına göre nasıl yapacağız? En kritik şu: Kapalı savunmayı genelde "bek arkasına at" derler. Biz tam tersini yapacağız.”

"OYUNU SÜREKLİ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

“Hızlı bir şekilde paslaşarak oyunun sürekli yönünü değiştirmemiz lazım. Harry Souttar, 1.98'lik stoperi amiyane tabirle biraz sakar. Denge ve koordinasyon problemi var ve sürekli bu Harry Souttar dediğimiz oyuncu araya top yiyor. Araya atılan toplarda da ciddi anlamda problem yaşıyor Avustralya, her ne kadar derine yaslansa da.”

"SÜRPRİZ OYUNCU GOL ATABİLİR"

“İşte bu noktada şunu yapacağız: Hızlı paslaştık, yön değiştirdik, merkezde Harry Souttar'ın arasını açtık. Buraya beklenti nedir? Kerem Aktürkoğlu girsin. Barış Alper Yılmaz girsin. Beklenti bu. Ama bence arkadan herhangi bir "8 koşusunu" yapan, merkezden sürpriz oyuncu gol atabilir. Yani burada bekimiz Zeki Çelik iç koridora Harry Souttar'ın solundan girerse, Ferdi Kadıoğlu başlarsa, örnek veriyorum Orkun Kökçü'nün sanırım Kosova maçıydı. sol iç koridordan yapacağı bir organizasyonla gol bulma olasılığımız çok yüksek.”