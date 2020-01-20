taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9173
Euro
6.562
Altın
1560.59
Borsa
122751.12
Gram Altın
296.723
Bitcoin
51284.67

Bursa ve İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu

Bursa'dan gelerek İstanbul'da yankesicilik yaptıkları iddia edilen ve akrabalardan oluştuğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 20.01.2020 - 14:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda vatandaşın çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kent genelindeki birçok yankesicilik olayına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz konusu eylemleri aynı kişilerin yaptığını belirledi.

Bursa ve İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu

BURSA VE İSTANBUL'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, teknik ve fiziki çalışmanın ardından 34 farklı olaya karıştıkları belirlenen 23 şüphelinin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenledi

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen 72 yaşındaki A.Ç. ve suç örgütüne üye kadınların da bulunduğu 4'ü çocuk 16 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, diğer 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa ve İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu

ÇANTASINI ÇALDIKLARI KADINLA FOTOĞRAF

Çoğunluğu akraba olan suç örgütü üyelerinin Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği ve yankesicilik yapmak için İstanbul'a gelerek suç işledikten sonra izlerini kaybettirmek için tekrar Bursa'ya döndükleri belirlendi.

Kadın zanlılardan ikisinin, bankta oturan bir kadının yanına fotoğraf çekme bahanesiyle yaklaşarak yankesicilik yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin çantasını çaldığı kadının arkasında fotoğraf çektirdikleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şüphelilerin vatandaşlara ait çantayı çalma anı ile karıştıkları otomobil çalma olayına ait anlar bulunuyor.

Bursa ve İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu

İlginizi Çekebilir
Beylikdüzü'nde alacak-verecek kavgası kanlı bitti
Bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı
Ceren'in katiline indirim uygulanmadı
2. kez hakim karşısına çıkan Özgür Arduç'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Anneyi oğlunun yanında öldüren sevgili aranıyor
Kocaeli'de bir kadın, oğluyla evdeyken sevgili tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olay sonrası kaçan suçlunun yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'daki silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan 2 silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

204
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

119
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

563
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

107
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

97
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

116
Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir