Bursa ve İstanbul'da 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağındaki bebeğiyle yakalandı
2 ayrı ilde 18 ayrı hırsızlık olayının 20 yaşındaki şüphelisi Deniz A., İnegöl ilçesinde yakalandı. Kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olduğu öne sürüldü.
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İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde 18 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.
Polis ekipleri, yaşanan hırsızlıkların şüphelisinin kimliğini belirledi.
ŞÜPHELİ, KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Kimliği tespit edilen Deniz A., İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takiple yakalanarak gözaltına alındı.
Kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle yakalanan şüphelinin, 2 çocuğunun bulunduğu ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen Deniz A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)