Bursa'da 297 şişe kaçak içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde sahte alkol üretildiği değerlendirilen adreste kapsamlı arama gerçekleştirildi.

YÜZLERCE ŞİŞE SAHTE İÇKİ VE ÜRETİM MALZEMESİ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca üretimde kullanıldığı değerlendirilen 5 litre etil alkol, 14 alkol aroması, 90 bandrol, 35 kapüşon, 58 etiket ve 20 şişe kapağı da ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.