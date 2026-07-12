Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yangın sırasında yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görülürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.