Bursa'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa'da Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde İbrahim U. idaresideki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İbrahim U.'nun 3.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.