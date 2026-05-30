Bursa'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı
Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Bursa'da Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde İbrahim U. idaresideki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İbrahim U.'nun 3.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)