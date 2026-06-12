Bursa'da alkollü sürücü ile polisin sabır sınavı

Bursa'da trafik ekipleri, denetimlerini sürdürdü.

Trafik denetiminde ekipler, alkollü bir sürücüye denk geldi.

Şüphe üzerinde durdurmak istedikleri araç, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Bunun üzerine aracın peşine düşen ekipler, noktadan 5 kilometre ileride aracı aldı.

Tekrar uygulama noktasına getirilen sürücüye, burada ceza kesildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde 0.88 promil alkollü çıkan Adem K., aracı kızının alabileceğini söyledi.

"SEN KAÇTIN, BİZ YAKALADIK"

Bunun üzerine polis memurunun "Sen bizim 'Dur' ihtarımıza uymadın, kaçtın biz yakaladık seni" demesi üzerine ise, "Vallahi korktum" diye cevap verdi. Alkollü sürücüye farklı maddelerden toplam 232 bin 719 lira para cezası kesilirken, aracı ise 2 ay trafikten menedilerek otoparka çekildi.

"YANDIK"

Ceza kağıtlarını alan Adem K., ceza miktarını duyunca ise, "Yandık, yandık" diye sitem etti.