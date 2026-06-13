Bursa'da alkollü sürücü tarafından sıkıştırılan araç bahçeye düştü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda korku dolu anlar kaydedildi.

Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 06 AS 0894 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

İŞ YERİNİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Eren D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla atıp bir iş yerinin bahçesine düştü.

Kazada sürücü Eren D. ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. yaralandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise otomobilini kaza yerinde bırakıp koşarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.