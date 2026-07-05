İstanbul'da nerede denize girilir? İlçe ilçe ücretsiz halk plajları ve 2026 plaj rehberi

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte İstanbullular serinlemek için plajlara yönelmeye başladı.

Denize girmek isteyenler için kent genelinde birçok alternatif bulunuyor.

Bazı tesislerde şezlong, şemsiye ve duş hizmetleri giriş ücretine dahil olurken, bazılarında giriş ve ek hizmetler ayrı ayrı ücretlendiriliyor.

Adalar'daki bazı plajlarda ise ulaşım ücreti giriş fiyatına dahil edilebiliyor.

Plaj ücretleri, hafta içi ve hafta sonuna göre farklılık gösteriyor.

İSTANBUL'DA NERELERDE DENİZE GİRİLİR?

Kentte hem Karadeniz hem de Marmara Denizi kıyısında, ücretsiz halk plajlarından özel işletmelere kadar birçok seçenek bulunuyor.

İstanbul'da denize girmek isteyenler için Arnavutköy, Sarıyer, Çatalca, Beykoz, Adalar, Bakırköy, Avcılar, Silivri, Şile ve Tuzla ilçelerinde hem ücretsiz halk plajları hem de ücretli özel tesisler bulunuyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SAHİLLER

Doğal güzellikleri ve uzun sahil şeridiyle dikkat çeken Şile, İstanbul'un en çok tercih edilen deniz rotaları arasında yer alıyor.

Şehir merkezinden uzaklaşmadan deniz keyfi yapmak isteyenler için Adalar önemli bir seçenek oluşturuyor.

Peki, İstanbul'da nerelerde denize girilir? İşte ilçe ilçe denize girilebilecek plajlar...

SARIYER (KİLYOS)

Kilyos Halk Plajı, Kumköy Halk Plajı, Burç Beach, Solar Beach, Tırmata Beach, Uzunya Beach.

ŞİLE

Ayazma Plajı, Ağlayankaya Plajı, Uzunkum Plajı, Akçakese Plajı, Sahilköy Plajı.

ÇATALCA

Yalıköy Plajı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Plajı.

BEYKOZ

Riva Halk Plajı, Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Poyrazköy Plajı.

BÜYÜKADA

Nakibey Plajı, Yörükali Plajı, Aya Nikola Plajı, Prenses Koyu.

HEYBELİADA

Alman Koyu, Aqua Green Beach, Asaf Bey Plajı.

BURGAZADA

Madam Martha Koyu, Kalpazankaya, Deniz Kulübü.

BAKIRKÖY

Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı.

AVCILAR

Avcılar Sahil Plajı.

SİLİVRİ

Silivri Halk Plajı, Selimpaşa Plajı, Gümüşyaka Plajı, Kumluk Mevki Halk Plajı.

TUZLA

Tuzla Halk Plajı.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı, Arnavutköy Karaburun Plajı.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Halk Plajı.

İSTANBUL'DA KADINLARA ÖZEL PLAJLAR

İstanbul'da kadınlara özel hizmet veren plaj sayısı sınırlı olsa da tercih edilebilecek tesisler bulunuyor.

Altınkum Kadınlar Plajı (Rumeli Kavağı/Sarıyer):

İstanbul'un en bilinen kadınlara özel plaj. Tesise yalnızca kadınlar ve belirli yaşın altındaki erkek çocuklar kabul ediliyor. Soyunma kabinleri, şezlong, şemsiye, duş ve kafe gibi hizmetler sunuluyor.

Riva Elmasburnu Kadınlar Plajı (Beykoz): Belirli gün ve dönemlerde kadınlara özel kullanım uygulaması yapılıyor.

Menekşe Kadınlar Plajı (Bakırköy): Geçmiş yıllarda kadınlara özel gün uygulamasıyla hizmet veren plajlar arasında yer aldı. Tabii uygulamalar sezona göre değişiklik gösterebiliyor.

DALGA VE AKINTILARA DİKKAT EDİLECEK PLAJLAR

Karadeniz kıyısındaki plajlar genellikle Marmara kıyısına göre daha temiz suya sahip olsa da dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlara göre İstanbul'da boğulma vakalarının önemli bölümü Karadeniz kıyılarındaki çeken akıntı (rip current) nedeniyle yaşanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmalarına göre Karadeniz sahillerindeki boğulma vakalarının yaklaşık yüzde 70'i çeken akıntıyla ilişkili.

Riskin yüksek olduğu bölgeler ise şöyle:

Kilyos (Sarıyer): Güçlü dalga ve çeken akıntılar görülebiliyor.

Şile: Ayazma, Uzunkum ve Ağlayankaya plajlarında özellikle dalgalı havalarda risk artıyor.

Riva (Beykoz): Karadeniz'e açık kesimlerde zaman zaman kuvvetli akıntılar oluşabiliyor.

Çatalca kıyıları (Yalıköy, Karacaköy ve Çilingoz): Rüzgarlı günlerde deniz şartları hızla değişebiliyor.

BOĞAZ'DA YÜZMEK NEDEN TEHLİKELİ?

İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'deki çeken akıntı yerine güçlü yüzey ve dip akıntıları ile yoğun gemi trafiği risk oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, belirlenmiş güvenli alanlar dışında Boğaz'da denize girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

UZMAN UYARISI

Karadeniz kıyısındaki plajlarda denize girmeden önce cankurtaran bayrakları mutlaka kontrol edilmeli. Kırmızı bayrak çekili olduğu günlerde denize girilmemesi, çeken akıntıya kapılan kişilerin ise kıyıya doğru yüzmek yerine akıntıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışması öneriliyor.

PLAJLARDA YEME-İÇME İMKANLARI

İstanbul'daki plajlarda yeme içme imkanları plajın türüne göre değişiklik gösteriyor.

Halk plajlarında büfe, kafe ve küçük işletmeler hizmet veriyor. Tost, hamburger, gözleme, patates kızartması, sandviç, dondurma, mısır, çay, kahve ve soğuk içecekler gibi ürünleri bulmak mümkün.

Özel plajlar ve beach club'larda ise seçenekler daha geniş. Restoran ve kafelerde kahvaltıdan ana yemeklere, salatalardan deniz ürünlerine kadar zengin menüler sunuluyor.

Bazı tesislerde canlı müzik ve gün boyu servis de bulunuyor.

Adalar, Şile ve Kilyos gibi bölgelerde plajların yakınında balık restoranları ağırlıklı işletmeler yer alıyor.

PLAJ MENÜSÜNDE HAMBURGER 500, TOST 300 LİRA

Fiyatlara örnek vermek gerekirse, Sarıyer'deki bir tesisteki hamburger 500 lira, tost 300 lira, köfte veya ızgara 600 lira ile 700 lira arasında değişiyor; et, et şiş ve bonfile gibi ürünler 900 lira ile 1.200 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Meşrubat ve soğuk içecekler 50 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Sıcak içecekler ise yine 50 liradan başlayarak 200 liraya kadar yükseliyor.

DIŞARIDAN YİYECEK GÖTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Halk plajlarında ziyaretçiler genellikle kendi yiyecek ve içeceklerini getirebiliyor. Ancak özel işletmelerin büyük bölümünde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmiyor. Bu nedenle plaja gitmeden önce tesisin kurallarını kontrol etmekte fayda var.

Adalardaki bazı plajlar da tesislerinde hem kafeye hem de evden getirilen yiyeceklerin yeneceği masalara yer vermiş durumda.

ŞEZLONG-ŞEMSİYE MASRAFI NE KADAR?

Sarıyer'deki bir işletmede kişi başı şezlong şemsiye takımı, kabin, tuvalet ile duş dahil 1.400 lira. Halk plajlarında bir şezlong 150, bir şemsiye 150 lira olmak üzere toplam 300 lira talep ediliyor.

İSTANBUL'DAKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar arasında Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı, Arnavutköy Karaburun Plajı ve Silivri Kumluk Mevki Halk Plajı'nı sayabiliriz. Bu tesislerde engelli vatandaşlar için plajda engelli rampası ve yüzer şezlong bulunuyor.

BAZI PLAJLARIN FİYATLARI

-Güneş Plajı (Florya): Öğrenci 200 lira, tam 300 lira (Şezlong+şemsiye) + wc ücreti: 5 lira (0-6 yaş ücretsiz, 07-11 yaş yüzde 50 indirimli, 12 yaş ve üzeri ücrete tabi)

-Menekşe Plajı: Öğrenci 200 lira, tam 300 lira (Şezlong+şemsiye) + wc ücreti: 5 lira (0-6 yaş ücretsiz, 07-11 yaş yüzde 50 indirimli, 12 yaş ve üzeri ücrete tabi)

-Florya Plajı: Öğrenci 200 lira, tam 300 lira (Şezlong+şemsiye) + wc ücreti: 5 lira (0-6 yaş ücretsiz, 07-11 yaş yüzde 50 indirimli, 12 yaş ve üzeri ücrete tabi)

-Caddebostan Halk Plajı: Öğrenci 200 lira, tam 300 lira (Şezlong+şemsiye) + wc ücreti: 5 lira (0-6 yaş Ücretsiz , 07-11 yaş yüzde 50 indirimli 12 yaş ve üzeri ücrete tabi)

-Şile Aile Plajı: 500-900 lira. Şile'de genel olarak plajlarda hafta içi 750, hafta sonuysa 1000 lira oldu.

-Kilyos'ta özel plaj: Hafta içi 600 lira, hafta sonu 750 lira.

-Sarıyer: Bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tuttu. Bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre kişi başı 500 lira ile 1.500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

-Kınalıada Kumluk Beach: Hafta içi 500 lira, hafta sonu 750 lira.

-Büyükada Beltur Plajı: Hafta içi 800 lira, hafta sonu 1.200 lira.

-Büyükada Eskibağ Plajı: Hafta içi 800 lira, hafta sonu 1.000 lira.

-Heybeliada Asaf Bey Plajı: Hafta içi 850 lira, hafta sonu 1.000 lira.

-Büyükada Nakibey Plajı: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira.

-Büyükada Yörükali Tesisleri: Hafta içi 1.000 lira, hafta sonu 1.200 lira.

-Büyükada Ank'Ada Ayanikola: Hafta içi 1.200 lira, hafta sonu 1.500 lira.

-Büyükada The Roof: Hafta içi 1.400 lira, hafta sonu 1.400 lira.

-Büyükada Viranbağ: Hafta içi 1.500 lira, hafta sonu 2 bin lira.

-Büyükada Capri Beach: Hafta içi 2 bin 500 lira, hafta sonu 3 bin lira.

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

İstanbul'da ücretsiz olarak denize girilebilecek başlıca halk plajları şunlar:

Florya Güneş Plajı

Menekşe Plajı

Kilyos Halk Plajı

Kumköy Halk Plajı

Riva Halk Plajı

Silivri Halk Plajı

Tuzla Halk Plajı

Burgazada Martha Koyu

Şile Kurfallı Plajı

Şile Ayazma Plajı

Şile Ağlayankaya Plajı

Şile Kabakoz Plajı (halk plajı ücretsiz, özel işletmelerde şezlong ve şemsiye ücretlidir).

YÜZME SUYUTAKİP SİSTEMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıkları tarafından hazırlanan "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, İstanbul'un kıyılarındaki yüzme suyu ve deniz temizliği verileri için Yüzme Suyu Takip Sistemi üzerinden izleniyor.

TÜRKİYE MAVİ BAYRAK PROGRAMI

Bakanlığın verileriyle entegre olan ve dünya genelinde temiz denizlerin simgesi kabul edilen ödüllü plajları görmek içinse Türkiye Mavi Bayrak Programı platformunu incelemek yeterli.