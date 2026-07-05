Muğla'da kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Yan yatarak duran aracın sürücüsü yaralandı.
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu.
Kanal içerisinde yan yatarak duran araçta sürücü mahsur kaldı.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)