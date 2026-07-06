Bursa'da alkollü sürücünün yalanını polis yemedi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa'da trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol denetimi yapan ekipler, uygulama noktasının yaklaşık 50 metre gerisinde duran otomobilden şüphelendi.

"SİGARA ALMAYA GELDİM"

Sürücü N.Ö., araçtan inerek "Sigara almaya geldim" dedi. Bunun üzerine polis memurları, "Tamamdır, kontrollerini yapalım daha sonra alırsın" diye cevap verdi.

YASAL SINIR TARTIŞMASI

Alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.33 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 0.50 olmasıyla beraber sınırın altında kalan sürücü, "Evden sigara almaya çıktım. Şuradan sigara alacaktım. Yasal sınır 0.55 değil mi. Normalde uzun yola gitmem yani" diye polisle konuştu.

Kontrolleri biten sürücü, alınan imzasının ardından sigarasını almaya gitti. O anlar kameraya yansıdı.