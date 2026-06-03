Bursa'da ana yolda başıboş at, trafiği birbirine kattı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya karayolu üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sahibinden kaçtığı tahmin edilen at, kontrolsüz şekilde ana yola çıktı.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahta bir süre koşan at, zaman zaman araçların önüne çıkma riski oluşturarak sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLER HIZINI DÜŞÜREREK ÖNLEM ALDI

Aniden yola çıkan at nedeniyle trafikte seyreden araç sürücüleri büyük dikkat gösterdi. Olası bir çarpışmayı önlemek isteyen sürücüler, hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Bazı sürücüler, atın aniden şerit değiştirme ihtimaline karşı ani fren yaparken, bölgede trafik akışında kısa süreli yavaşlama yaşandı.

BAŞIBOŞ AT ARA SOKAKLARA GİREREK GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre boyunca ana yolda koşmaya devam eden at, daha sonra yol kenarındaki ara sokaklara yönelerek gözden kayboldu. Hayvanın nereye gittiği ya da sahibine ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından bölgede trafik akışı normale dönerken, sürücüler rahat nefes aldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde atın yoğun trafik içerisinde koştuğu ve araçların dikkatli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BEKLENİYOR

Başıboş hayvanın yola çıkmasının ardından yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ise özellikle yoğun trafikte bu tür durumların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.