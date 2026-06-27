Bursa’da anız yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki sürülmüş hububat tarlasında yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bağ evi ile römorklardaki lastiklere sıçramadan söndürülen yangında 20 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)