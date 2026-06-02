Bursa'da annesini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dehşete düşüren olay...

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe S. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Daha sonra kendisini de bıçaklayan şüpheli evden dışarı çıktı.

Kanlar içinde sokağa çıkan Ayşe S., yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYIP YAKALANDI

Annesini bıçakladıktan sonra kendisini de yaralayan İsmail S. ise sokakta park halindeki ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine de bir süre direnen şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.