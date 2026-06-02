Ankara'da balkondan düşerek ölen Türkan Biçer'in düştüğü anlar kameralara yansıdı
Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, Biçer'in düşmeden önce 1.5 dakika boyunca balkonda asılı kaldığı, ardından zemine düştüğü anlar yer aldı.
Türkan Biçer, 25 Mart'ta 46 yaşındaki nişanlısı Fatih Özşen ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.
Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen gözaltına alındı.
NİŞANLISI TUTUKLANDI
Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O ANLARA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin daha önce dosyaya giren bina içi güvenlik kayıtlarının ardından olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntüde, Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı.
Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü. Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.