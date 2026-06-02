Tunceli'deki billboardlara Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı

Olaylı 38'inci CHP Kurultayı'nda delegelerin oylarının satın alındığı iddialarının ardından başlayan süreç, mutlak butlan ile son buldu.

Manisa milletvekili Özgür Özel'in CHP'deki genel başkanlık görevi düşerken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

Kararın ardından Ankara'daki CHP Genel Merkez binasını boşaltmak istemeyen Özgür Özel ve yönetimi polis ekiplerine direnirken, yaşanan kaos ortamının ardından tahliye işlemi gerçekleşti ve 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı için binaya gelerek görevi devrettiği tarihten sonra ilk kez makam koltuğuna oturdu.

TUNCELİ'NİN HER YANINA AFİLERİ ASILDI

Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından memleketi Tunceli'de de hareketlilik var.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişler kentin birçok noktasında billboardlara asıldı.

Afişlerin kim tarafından hazırlanarak astırıldığı ise muallak.

Bazı sosyal medya ve yayın organlarında yer alan "Afişlerin Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl talimatıyla asıldığı" iddiaları ise yalanlandı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, billboardlarda yayımlanan görsellerin Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanının kendi talebiyle hazırlandığı ve tüm masrafların söz konusu kişi tarafından karşılandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, billboardların kullanım hakkının açık ihale yöntemiyle özel bir firmaya verildiği hatırlatılarak, bu alanlarda yayımlanan içeriklerin sorumluluğunun ilgili şirkete ait olduğu vurgulandı.

"ONAY SÜRECİNDE VALİLİK VE BELEDİYE YER ALMADI"

Açıklamada, afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi ve finansmanının sağlanması süreçlerinde ne Tunceli Valiliği'nin ne de Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir rolünün bulunmadığı belirtildi.

Valilik, afişlerin Vali Şefik Aygöl'ün bilgisi, talimatı veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu kaydederek, vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, billboard içeriklerinin tamamen ilgili işletmeci firmanın sorumluluğunda olduğunu bir kez daha vurguladı.