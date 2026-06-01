Bursa'da başıboş sokak köpekleri kümese girdi: 33 tavuk telef oldu

30 Mayıs sabah saatlerinde Mudanya'nın Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş sokak köpeği, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı.

Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü, yalnızca 2 tavuk kurtuldu.

Başıboş sokak köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KÜMES SAHİBİ: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ

Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşananları dönüşünde öğrendiğini belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Türay, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Ancak asıl endişemiz, bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz." dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KALICI ÇÖZÜM TALEBİ

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş sokak köpeklerinin sıkça görüldüğünü belirterek benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, kalıcı ve etkili önlemler alınmasını istedi.