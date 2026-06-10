Bursa'da bir evden 20 çöp çıktı

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Bursa Osmangazi'de Tahtakale Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, belediyeye bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese gitti.

20 TON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve girdi.

Çok miktarda atık biriktirilen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkartıldı.

KÖTÜ KOKU SONA ERDİ

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Mahalle sakinlerinin uzun zamandır şikayetçi olduğu kötü koku sorunu giderildi.