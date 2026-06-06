Bursa'da boya imalathanesinde yangın

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Bursa'da yangın...

Yangın, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 6’ncı Şimşek Sokak’ta faaliyet gösteren bir boya imalathanesinde çıktı.

İşletmeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHELE ETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenildi.

Yaklaşık 900 metrekarelik alanda kurulu imalathanede çıkan yangına, 20 araç ve 60 personelle müdahale edildi.