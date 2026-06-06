İstanbul'da denize giren kız arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya Mahallesi’nde talihsiz bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Ayşe S., denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

İddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi.

Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Ayşe S.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"CANKURTARANLAR YETİŞEMEDİĞİ İÇİN ARKADAŞLAR ORADA BOĞULDU"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Özkan, "Boğulma oldu, 3 kişi boğuldu orada. Cankurtaranlar yetişemediği için arkadaşlar orada boğuldu. Genelde ipi geçtikleri için çukurlar var. Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Maalesef arkadaşı orada kaybediyoruz.

Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar. Dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Yani hortum gibi içinde dönüyor bir de onun içinde dönüp gidiyor. Tam olarak işte Cankurtaranlar yoktu burada herhalde, büyük bir ihtimalle. Arkadaş peşinden gidince öyle hayatını kaybetti." dedi.

CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ

Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bilgin’in cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.