Bursa'da budukları kredi kartı ile alışveriş yaptılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaş, günlük işlerini yürüttüğü sırada kredi kartının yanında olmadığını fark etti. Bir süre çevrede kartını arayan vatandaş, sonuç alamayınca olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bankasıyla iletişime geçerek kartını kullanıma kapattırdı.

Ancak kartın iptal edilmesinin ardından hesap hareketlerini kontrol eden vatandaş, bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirilen iki ayrı harcamayla karşılaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Harcamaların yapıldığı iş yerlerini belirleyen kart sahibi, işletmelerle görüşerek güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntüler incelendiğinde kartın üç genç tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında şahısların iş yerlerine girerek kartla ödeme yaptığı ve alışverişlerini rahat tavırlarla tamamladığı görüldü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KART SAHİBİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Görüntüleri temin eden vatandaş, kayıtlarla birlikte Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kartını kullanan kişiler hakkında resmi şikâyette bulundu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kartı kullanan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Soruşturma kapsamında kamera kayıtları detaylı şekilde incelenirken, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara kayıp banka ve kredi kartlarının bulunması halinde en kısa sürede ilgili kuruma veya kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerektiğini hatırlatarak, başkasına ait kartların kullanılmasının hukuki sorumluluk doğurduğuna dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.