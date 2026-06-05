Bursa’da cinayet zanlısının ifadesi: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Bursa'da akılalmaz olay...

Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, market alışverişinden döndükleri sırada Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Peş peşe açılan ateş sonucu mermiler, karı kocanın başına isabet etti.

Çift kanlar içinde yere yığılırken saldırgan, olay yerinden kaçtı.

KARI KOCA SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hidayet Demirkıran ile Yağmur Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

EŞİ VE BACANAĞI ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi ile bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.