Bursa'da denize uçan otomobilde hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir liman sahasında denize uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Otomobilde bulunan Emrah A. isimli işçi yüzerek denizden yaralı olarak çıkarken, araçta bulunan 33 yaşındaki Halil Durmuş çıkamadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Durmuş için ekipler tarafından, kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi. Daha sonra Durmuş'un cenazesi, liman sahasında bulunan plotaj ekibinin dalgıçları tarafından denizden çıkartıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesinin önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne, ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.