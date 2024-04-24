Rize'de sözlü tartışma kanlı bitti: 1 ölü Rize’de bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İHA

Rize'de dün Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde saat 21.00 sıralarında, C.K. (21), 2 gün önce Orhan Kork ile bir düğünde tartışma yaşadı.

Tekrardan karşı karşıya gelen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma çıktı.

Kurşun yağdırdı

Çıkan tartışmanın ardından C.K., belinden çıkarttığı silahla Kork’a kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan Kork, 7 yerinden kurşun yarası aldı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacak, kasık ve karın bölgesinden yaralanan Kork’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kork’u vuran C.K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)