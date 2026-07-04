Bursa'da drift atıp kaçan sürücüye 561 bin lira ceza
Yıldırım ilçesinde cadde üzerinde dakikalarca drift atan araç, daha sonra bekçilerin ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadan kaçtı. Yaşanan olay sonrası araç sahibine 5 ayrı maddeden toplam 561 bin lira para cezası uygulandı.
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Trafik magandalarına acıma yok.
Yeni trafik kanunu ile cezalar artırılırken denetimler de sıklaştırıldı.
Bu kapsamda adresler son olarak Bursa'nın Yıldırım ilçesini gösterdi.
DRİFT ATIP KAÇTI
Bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek drift atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine giden çarşı ve mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.
561 BİN TL CEZA UYGULANDI
Bir süre sonra gözden kaybolan araca, 5 ayrı maddeden toplamda 561 bin 617 lira idari para cezası kesildi.
Vurdumduymaz sürücünün drift attıktan sonra kaçtığı anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)