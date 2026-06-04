Bursa'da düğün konvoyu tehlike saçtı: O anlar kamerada
Yıldırım ilçesinde, akan trafikte seyreden düğün konvoyda tehlikeli hareketler yapan şahıslar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıslar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.
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Trafikte basit görülen kuralların ihlalleri, geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.
Can ve mal güvenliği sağlamak, o 'basit' görülen kurallardan geçiyor.
Bursa trafiği de yürekleri ağızlara getiren görüntülere sahne oldu.
DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ HAREKETLER
Yıldırım ilçesinde düğün konvoyundaki bazı araçlardaki şahıslar, tehlikeli hareketlerde bulundu.
Kimisi araç camından sarkarken, kimi de seyir halindeki aracın kapısının üzerine oturarak yolculuk yaptı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)