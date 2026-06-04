Bursa'da düğün konvoyu tehlike saçtı: O anlar kamerada

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Trafikte basit görülen kuralların ihlalleri, geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.

Can ve mal güvenliği sağlamak, o 'basit' görülen kurallardan geçiyor.

Bursa trafiği de yürekleri ağızlara getiren görüntülere sahne oldu.

DÜĞÜN KONVOYUNDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Yıldırım ilçesinde düğün konvoyundaki bazı araçlardaki şahıslar, tehlikeli hareketlerde bulundu.

Kimisi araç camından sarkarken, kimi de seyir halindeki aracın kapısının üzerine oturarak yolculuk yaptı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.