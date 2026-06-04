NATO Zirvesi 2026: Memurlara NATO izni ne zaman, kaç gün?

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Ankara, Türkiye'nin diplomasi tarihindeki en büyük organizasyonlarından biri olan 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şehir genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri alınırken toplu etkinlikler de yasaklandı.

Öte yandan, milyonlarca memurun beklediği idari izin kararı da netleşti.

Başkent'te ikamet eden memurlar için NATO Zirvesi izni tarihleri gündeme geldi.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026

36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirilecek.

MEMURLARA NATO İZNİ TARİHLERİ

Ankara'da görev yapan kamu personeline 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izin verildi. Böylece başkentteki memurlar, zirve haftası boyunca toplam 1 hafta idari izinli sayılarak mesai yapmayacak.