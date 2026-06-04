Murat Kurum duyurdu: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kurum, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesinde sahadan ayrılmayan ve yeni konut projeleri ile vatandaşlara güvenli ev sahibi olma imkanı sunmak için çalışmalarını sürdüren Bakan Kurum, bir müjde daha verdi.

Yeni konut projesi müjdesini veren Bakan Kurum, detayları da açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamasının satır başları şöyle;

"20 BİNE YAKIN KONUTU 64 İLDE SATIŞA ÇIKARIYORUZ"

"TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.

Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Bu konutlara artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek. Az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşlarımızı güvenli yuva dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK

2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşin ödeyene yine yüzde 8 ekstra indirim yapıyoruz, 72 ay vade yapıyoruz.

Vatandaşımız peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını 1 yıl sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz. Orta gelirli bir vatandaşımız ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. 15 Haziran'da başlıyor.

Satış şartı şu, başvuran vatandaşımızın evinin olmaması gerekiyor. Evi olmayana öncelik vermek istedik. İstiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek.

Bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve kayıtlı evinizin olmaması gerekiyor."

3 FARKLI ÖDEME ALTERNATİFİ

TOKİ tarafından hazırlanan kampanya detaylarına göre, hak sahiplerine bütçelerine uygun üç ayrı ödeme planı sunuluyor; Konut bedelini peşin ödeyen vatandaşlara satış fiyatı üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Peşinatını yüzde 50 olarak ödeyenlere yüzde 8 indirim sağlanırken, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. Peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödemek isteyen vatandaşlara 60 ay vade imkanı tanınacak.

FİYAT ARALIKLARI BELİRLENDİ

Konut satış fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı senaryoda; 2+1 konutların fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL, 3+1 konutların fiyatı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

AYRINTILI BİLGİ TOKİ WEB SAYFASINDA

Kampanya ile ilgili tüm detaylar, satışa sunulan konutların listesi ve başvuru şartları TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ve "444 86 54" numaralı bilgi hattından öğrenilebilecek.

Konutların çoğu bitme aşamasında olduğu için hak sahiplerinin kısa sürede yeni yuvalarına taşınması hedefleniyor.

"455 BİN KONUTU BİTİRDİK"

"11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.

500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

"BİZ EVİ SADECE KONUT OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.

Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.

"İNANCI BAŞVURU SAYILARINDA GÖRÜYORUZ"

Bir yandan bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış.

Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.

Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz."