Bursa'da evini güvercinlerle paylaşıyor

Bursa İnegöl'de yalnız yaşayan Onur Bilici'ye güvercinler eşlik ediyor.

Bilici, yaklaşık 1,5 ay önce oturma odasına açılan balkon kapısından içeri giren güvercinin koltuğunun altına yuva yaptığını fark etti.

Akabinde ise evini güvercinlere açtı.

Bilici, 2 yumurtanın olduğu yuvayı bozmaya kıyamadı.

Güvercinlere sahip çıkan Onur Bilici, odayı onlara tahsis etti. Bir süre sonra yumurtalardan birinden bir yavru çıktı.

"YUVA YIKANIN YUVASI YIKILIR"

Güvercin ailesini ürkütmemek için oturma odasına mümkün olduğunca girmediğini belirten Bilici, onların rahatça giriş çıkış yapabilmesi için balkona açılan kapıyı da sürekli açık tuttuğunu söyledi.

Bilici, "Yuva yıkanın yuvası yıkılır derler. Sonuçta onlar da Allah'ın yarattığı canlılar. Burayı kendilerine yuva seçmişler. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM MİSAFİRİM OLDULAR"

Güvercinlerin evdeki varlığını ilk defa seslerini duyarak fark ettiğini belirten Onur Bilici, “Bir gün işten geldim kahvaltı yapacaktım. Kahvaltı yaptıktan sonra koltuğun altından sesler geldiğini duydum.

Koltuğun altına eğilirken 2 kuşu fark ettim. Yuva yaptıklarını gördüm ve duygulandım. Rahatsız etmek istemedim onları.

Ben de yalnız yaşıyorum zaten, onları görünce mutlu oldum ve benim misafirim oldular. Güvercinleri ve yavruları rahatsız etmemek için odaya girmemeye başladım. Temizlik bile yapmadım. Sadece pirinç ve bulgur vermek için odaya giriyordum.” diye konuştu.

"BANA DOST OLDULAR"

Yavru güvercinin 2 gün önce dünyaya geldiğini söyleyen Bilici, “Anne ve baba güvercin genelde akşam saatlerinde yuvaya geliyor. 5-10 dakika durup, yavruyu besleyip gidiyorlar. Aslında, odayı kullanmam gerektiği zamanlarda da beni görüyor ve rahatsız olmuyorlardı.

Yuva yıkanın yuvası bozulur. Ben de o yüzden güvercinleri rahatsız etmek istemedim. Yavrunun güzel bir şekilde büyüyerek, günü gelince uçmasını bekleyeceğim. Yalnız yaşadığım için güvercinler bana dost ve arkadaş oldu.” dedi.