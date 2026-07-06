Bursa'da genç kızın jiletle boynunu kesti: Şüpheli gözaltına alındı
Mudanya ilçesinde kayalıklarda oturan genç kız, iddiaya göre yanına gelen bir kadının jiletli saldırısına uğradı. Boynundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'da akılalmaz olay...
Mudanya ilçesinde, iddiaya göre G.K. isimli genç kız kayalıklarda oturduğu sırada yanına N.B. isimli bir kadın geldi.
N.B., bir süre sohbet ettikten sonra cüzdanından çıkardığı jiletle G.K.'nin boynunu kesti.
SEVGİLİSİ YUMRUK ATTI
Ağır yaralanmaktan son anda kurtulan G.K.'nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı öğrenildi.
İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki G.K'ye yumruk attı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.