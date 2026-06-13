Bursa'da içinde 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyası olan çelik kasayı çaldılar

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Bursa’da 3 Haziran günü merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasa ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin yaptığı araştırmada, aynı gün N.Ç.’nin evinden çalındığının belirlenmesi üzerine araçta bulunan A.Ç., G.U. ve H.Ö. gözaltına alındı.

65 SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden A.Ç.’nin başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 65, G.U.’nun 62, H.Ö.’nün ise 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.